Von schreienden Tieren und rasenden Spielzeugautos

Ein schreiendes Tier brachte eine ältere Dame dazu, die 117 zu wählen. Aufgrund der Lautstärke konnte sie nicht schlafen und machte sich Sorgen um das Tier. Vor Ort nahm die Stadtpolizei Wetzikon tatsächlich Tiergeschrei wahr, konnte dieses zunächst aber nicht lokalisieren.



Über sämtliche Stockwerke des Rohbaus wurde alles auf ein eingeschlossenes oder verletztes Tier abgesucht. Ohne Erfolg. Im Keller konnte anhand der Schreie der mutmassliche Aufenthaltsort des Tiers eruiert werden.



Dieser war aber nicht zugänglich, weshalb die ausgerückte Patrouille über eine Baustellenabschrankung klettern musste. Auf der anderen Seite befand sich ein Brennnesselbord.

Brennende Angelegenheit

Wieder auf dem Boden angelangt, rutschte eine Person der ausgerückten Patrouille aus und landete Mitten im Brennnesselnest. Dass jenes seinem Namen alle Ehre machte, merkte die betroffene Person am ganzen Körper.



Das Tier wurde schliesslich in einer Europalette gefunden. Da über dieser ein Netztuch lag, waren sämtliche Öffnungen verschlossen, sodass sich das nun als Marder identifizierte Tier nicht aus seiner misslichen Lage selber retten konnte.



Mittels eines Messerschnitts wurde ein Ausgang erstellt, woraufhin der Marder in Richtung Ausgang rannte. Durch die rasante Flucht überrascht, fiel auch noch der zweite Polizist in die Brennnesseln. Die verbleibende Zeit der Patrouille gestaltete sich für beide als eher unangenehm.

Es lebe die Verwirrung

Nicht zuletzt hat die Kantonspolizei ein paar Anekdoten zu berichten: Ein Wetziker wollte lediglich das Unkraut mit seinem Brenner vernichten, als er zu nahe an eine Hecke kommt. Diese geriet in Brand, worauf er sich bei der Feuerwehr meldete. Trotzdem konnte er das Feuer selber löschen. Auch die Kapo ist ausgerückt.



Des Weiteren hat sich im September eine Ustermerin aufgrund eines seltsamen Telefonats bei der Kantonspolizei gemeldet. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und teilte der Frau mit, ihre Mutter sei verhaftet worden. Diese antwortete: «Ich habe gar keine Mutter. Ich bin über 80 Jahre alt.»



Empört war auch eine Wetzikerin, als sie ihr Gepäck vor der Tür des Hotelzimmers kurz alleine liess und bei der Rückkehr nicht wiederfand. Die Polizei rückte aus und stellte fest, dass sich die Frau im Stockwerk geirrt hatte. Das Gepäck stand immer noch vor der Zimmertüre.