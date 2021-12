In Maur gibt’s wieder Cash

Während schweizweit die Bancomaten in die Luft gesprengt werden und die Täterschaft mit zum Teil sechsstelligen Beträgen untertaucht, geht die Zürcher Kantonalbank in Ebmatingen den umgekehrten Weg: Nach den Sprengungen der Geldautomaten im Bahnhof Luzern und Volketswil Anfang der Woche wird am Tag vor Heiligabend bei der Coop-Filiale in Ebmatingen am Bancomat gearbeitet.