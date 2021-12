Weitere Gemeinden sagen Neujahrsapéros ab

Dübendorf

In der Glattalstadt entfällt der Neujahrsapéro sowie die Verleihung der Dübi-Awards, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. «Leider müssen die beiden Anlässe aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt werden.» Geplant sei jedoch, dass sowohl Apéro als auch Verleihung in einem ähnlichen Rahmen im Frühling des nächsten Jahres nachgeholt werden sollen.

Bäretswil

Ebenfalls nicht aufs neue Jahr angestossen wird in Bäretswil. Die Gemeinde verzichtet auf den Neujahrsapéro 2022. Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus habe der Gemeinderat entschieden, den traditionellen Neujahrsapéro am 1. Januar 2022 abzusagen, teilt die Gemeinde mit.

Pfäffikon

Auch der Pfäffiker Gemeinderat hat aufgrund der neusten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschlossen, den Neujahrsapéro vom Sonntag, 2. Januar 2022 abzusagen. «Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass grössere Menschenansammlungen und Veranstaltungen der angespannten Pandemielage nicht förderlich sind», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Uster

Den anderen Weg geht die Stadt Uster. Sie wird den traditionellen Neujahrsempfang am 2. Januar 2022 auf dem Zeughausareal durchführen. Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) wird eine Neujahrsansprache halten. Im Anschluss werde eine Formation der Stadtmusik Uster die Bevölkerung musikalisch ins neue Jahr begleiten. «Dabei bietet sich auch die Möglichkeit, bei Suppe und Glühwein gemeinsam auf das neue Jahr anzustossen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.



Der Anlass findet bei jeder Witterung draussen überdacht und im Rahmen der aktuellen Corona-Schutzbestimmungen statt. Für die Teilnahme sind ein Covid-Zertifikat und ein Ausweis erforderlich. Kinder bis 16 Jahre sind davon ausgenommen. Das Covid-Zertifikat und der Ausweis werden beim Einlass überprüft. Türöffnung ist um 15 Uhr.