Diverse Gemeinden sagen Neujahrsapéros ab

Dübendorf

In der Glattalstadt entfällt der Neujahrsapéro sowie die Verleihung der Dübi-Awards, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. «Leider müssen die beiden Anlässe aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt werden.» Geplant sei jedoch, dass sowohl Apéro als auch Verleihung in einem ähnlichen Rahmen im Frühling des nächsten Jahres nachgeholt werden sollen.

Wetzikon

Am ersten Sonntag im Januar findet in Wetzikon jeweils traditionellerweise der Neujahrsapéro statt. Wie die Stadt mitgeteilt hat, findet der Neujahrsapéro 2022 jedoch nicht statt. Der Stadtrat habe sich aufgrund der angespannten epidemiologischen Lage entschieden, den Anlass nicht durchzuführen. Es ist bereits die zweite Absage in Folge. Auch der diesjährige Anlass konnte nicht stattfinden.

Rüti

Auch Rüti kapituliert vor der aktuellen Corona-Lage. Wie die Gemeinde mitteilt, müsse der Neujahrsapéro wegen der Pandemie erneut abgesagt werden.

Die Sportlerehrungen, die ebenfalls im Rahmen des Anlasses vorgenommen worden wären, sollen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, schreibt die Gemeinde.

Bäretswil

Ebenfalls nicht aufs neue Jahr angestossen wird in Bäretswil. Die Gemeinde verzichtet auf den Neujahrsapéro 2022. Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus habe der Gemeinderat entschieden, den traditionellen Neujahrsapéro am 1. Januar 2022 abzusagen, teilt die Gemeinde mit.

Pfäffikon

Auch der Pfäffiker Gemeinderat hat aufgrund der neusten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beschlossen, den Neujahrsapéro vom Sonntag, 2. Januar 2022 abzusagen. «Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass grössere Menschenansammlungen und Veranstaltungen der angespannten Pandemielage nicht förderlich sind», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Hinwil

Wie die Gemeinde Hinwil mitteilt, hat der Gemeinderat zusammen mit dem Verkehrsverein beschlossen, den Neujahrs­apéro abzusagen. Stattdessen soll am Sonntag, 3. April, mit einem öffentlichen Anlass in den Frühling gestartet werden.

Lindau

Auch Lindau verschiebt den Neujahrsapéro. Der Anlass lebe vom regen Austausch zwischen der Bevölkerung, den Vertretern des Gemeinderates sowie der Gemeindeverwaltung. Ein geselliges Beisammensein stehe dabei im Vordergrund. Die Einschränkungen und Auflagen in Bezug auf Covid-19 würden dies nicht im gewünschten Mass zu lassen. Ob und wann der Apéro nachgeholt werde, sei offen.

Dürnten

Der Gemeinderat hat sich bereits Anfang Dezember dazu entschlossen, den Neujahrsapéro, der am 9. Januar 2022 hätte stattfinden sollen, abzusagen. Die neuen Vorgaben des BAG für eine 3G-Zertifikatspflicht würden bedeuten, dass die Verpflegung sitzend stattfinden müsste.

Dafür sei im Kultursaal der Dürntner Seidenfabrik für so viele Personen zu wenig Platz vorhanden. Und bei der Durchführung mit einer 2G-Zertifikatspflicht würden zahlreiche Besucher vom Anlass ausgeschlossen, auch wenn sie bereit wären, sich testen zu lassen. «Das ist nicht im Sinne des Gemeinderates.»

Volketswil

Ins gleiche Horn bläst die Gemeinde Volketswil. Die neusten Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung der Corona-Pandemie würden eine «befriedigende Durchführung» des Neujahrsapéros verunmöglichen. Der Gemeinderat bedauere, den Anlass am Berchtoldstag absagen zu müssen.

Uster

Den anderen Weg geht die Stadt Uster. Sie wird den traditionellen Neujahrsempfang am 2. Januar 2022 auf dem Zeughausareal durchführen. Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) wird eine Neujahrsansprache halten. Im Anschluss werde eine Formation der Stadtmusik Uster die Bevölkerung musikalisch ins neue Jahr begleiten. «Dabei bietet sich auch die Möglichkeit, bei Suppe und Glühwein gemeinsam auf das neue Jahr anzustossen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.



Der Anlass findet bei jeder Witterung draussen überdacht und im Rahmen der aktuellen Corona-Schutzbestimmungen statt. Für die Teilnahme sind ein Covid-Zertifikat und ein Ausweis erforderlich. Kinder bis 16 Jahre sind davon ausgenommen. Das Covid-Zertifikat und der Ausweis werden beim Einlass überprüft. Türöffnung ist um 15 Uhr.