Paketboten sind im Dauerstress

Schon um 6 Uhr früh herrscht im Logistikzentrum der Post in Hinwil reger Betrieb. Der Schlussspurt der letzten Woche vor Weihnachten ist im Gange. Für die 110 Paketbotinnen und Paketboten bedeutet dies: Arbeit unter Hochdruck. In der Adventszeit werden täglich 20 Pakettouren mehr als in den restlichen Monaten geleistet. Üblicherweise sind es 90 Touren pro Tag.