Die Wogen in der Katholischen Kirche Zell haben sich geglättet

Es scheint wieder Ruhe eingekehrt zu sein in der Katholischen Kirche Zell. An der Kirchgemeindeversammlung am Sonntag wurden das Budget und die Projektierungskredite für die Sanierung der Liegenschaften genehmigt.

Zudem nahmen die 17 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die neue Kirchgemeindeordnung und das Entschädigungsreglement an.