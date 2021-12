In Hittnau fehlen noch sechs Kandidaten für die kommenden Wahlen

In drei Monaten stehen in der Region die Erneuerungswahlen der Kommunalbehörden für die Amtsperiode 2022 bis 2026 an. Die Einreichungsfrist für die Wahlkandidaturen sind in vielen Gemeinden der Region mittlerweile abgelaufen.

In den meisten Gemeinden meldeten sich innerhalb der gesetzten Einreichungsfrist genügend Kandidatinnen oder Kandidaten an. Einzig in zwei Gemeinden harzt es derzeit noch.