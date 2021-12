Fotoschätze aus Paul Burkhards Leben

Ein anderes Bild zeigt Paul Burkhard am Klavier – sein Gesicht ist im Schatten, das Licht einer Ständerlampe fällt nur auf seine Hände. Eine einfühlsame und auch künstlerisch interessante Fotostudie. Höhepunkt ist für mich aber ein Foto, das ihn mit seiner Schwester Lisa zeigt. Sie ist gerade mit dem Stopfen einer Socke beschäftigt.

Sie war zeitlebens die Frau an seiner Seite – wer Paul Burkhard in Zell besuchte, traf auch sie. Sie war ebenfalls Musikerin, hatte aber ihre Karriere zugunsten ihres begabten Bruders zurückgestellt.

Die Bedeutung von Weihnachten

Schon als junge Frau hatte sie in einem Musikhaus auf Kredit einen Flügel für ihn gekauft, die Raten dafür stotterte sie über Jahre ab. Das Klavier diente dem Komponisten das ganze Leben. Heute noch ist es im Musikzimmer zu sehen.

Der Journalist Philipp Flury hat den Komponisten oft in seinem Haus in Zell besucht. Für ihn war er einfach der «Päuli». Weihnachten lag Paul Burkhard immer besonders am Herzen: In seinem Musikzimmer gab es einen Weihnachtsbaum, der bis an die Decke reichte.

Gerne lud er auch Leute und namentlich Kinder aus Zell ein, um mit ihnen Tee zu trinken und den Baum zu bestaunen. Das war dann auch die Gelegenheit, wo Paul Burkhard seine Modell eisenbahn aufstellte.

Zucker mit der Eisenbahn

Flury erinnert sich daran, wie er zusammen mit dem Komponisten damit gespielt hat. Er erzählt mir von einer Szene, wo die beiden im Musikzimmer Tee tranken. Lisa schickte den Zucker mit der Modelleisenbahn, die quer durch die ganze Wohnung fuhr.

Auch bei Irene Richner- Schellenberg wecken diese Bilder Erinnerungen: Sie hatte ihre Mutter jeweils begleitet, wenn sie von Rikon nach Zell zu Paul Burkhard gingen. Lisa bewahrte in einer Schublade ein paar Klötze auf, mit denen die damals drei oder vierjährige Irene spielen durfte.

Burkhard hatte viele Freunde und pflegte auch mit Journalisten enge Beziehungen. Fotograf Eric Bachmann (1940–2019) muss ihn besonders gut gekannt haben, sonst hätte ihm Paul Burkhard nicht diese privaten Einblicke in sein Leben ermöglicht.

Promis vor der Linse

Der Fotograf arbeitete Ende der 1950er Jahre zunächst für das junge Schweizer Fernsehen und half dort mit, die Fotoabteilung aufzubauen. Später war er selbständig tätig.

Ein Teil seines Archivs hat sein Neffe online zugänglich gemacht. Wer hier stöbert, unternimmt eine Zeitreise in die 1960er und 1970er Jahre: Man trifft Künstler und Schriftsteller wie Dieter Meier, Elias Canetti, Astrid Lindgren, Ernesto Cardenal und Showgrössen wie Gianna Nannini, Toto Cutugno, Paola und Kurt Felix.

Besonders stolz ist Dominik Bachmann auf die Fotos von Muhammed Ali. Im Jahr 1971 hat sein Onkel dessen Aufenthalt in der Schweiz ausführlich dokumentiert und 2014 sogar ein Buch dazu gemacht.

(Dominik Landwehr)