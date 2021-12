Business-Jets bleiben Dübendorf auch in diesem Jahr fern

Es war absehbar, die allgemeine Lage mit der neuen Coronavariante Omikron zu unsicher. Das WEF, das am 17. Januar 2022 erstmals seit zwei Jahren wieder hätte stattfinden sollen, wird abermals abgesagt – und verschoben. Dies kündigten die Organisatoren am Montagmittag an.

«Die aktuelle pandemische Lage macht es extrem schwierig, ein globales, persönliches Treffen zu organisieren», schrieb das WEF zur Begründung. Laut dem WEF soll es nun «im frühen Sommer» nachgeholt werden.

Bereits die zweite Absage

Laut einem Mail an die WEF-Mitgliedsfirmen, das dieser Zeitung vorliegt, wollen die Organisatoren das Treffen «hoffentlich Ende Juni 2022» nachholen.

Für das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist es bereits die zweite Absage, schon im letzten Jahr fand die Zusammenkunft der Weltelite in den Bündner Bergen nicht statt. Damals wollten die Organisatoren noch nach Singapur ausweichen, mussten aber später auch dort angesichts der Epidemie aufgeben.