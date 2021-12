Das sagen die Oberländer Wirte zur 2G-Regel

Der Bundesrat zieht die Schrauben weiter an und verschärft die Corona-Massnahmen. Wie er am Freitag bekannt gab, beschliesst er eine 2G-Regel für Innenbereiche. Ab Montag dürfen somit nur noch geimpfte und genesene Personen in ein Restaurant oder in eine Bar. Damit folgte der Bundesrat den Kantonen, die sich in der Vernehmlassung für die 2G-Variante und gegen eine Teilschliessung der Betriebe aussprach.