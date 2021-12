Spitex Uster erhält neue Leiterin

Nach 20 Jahren ist Schluss: Silvia Tavaretti übergibt den Stab an Ildiko Gabulya. Die 49-Jährige übernimmt die Leitung der Spitex Uster. Das schreibt die Stadt Uster am Donnerstag in einer Mitteilung.

Nach eingehender Prüfung habe der Stadtrat Uster Gabulya als neue Gesamtleiterin gewählt. Sie wird ihr Amt am 1. Juni 2022 antreten. «Der Stadtrat ist überzeugt, dass die künftige Stelleninhaberin die idealen Voraussetzungen für diese wichtige Funktion mitbringt.»

Ildiko Gabulya arbeitete seit 2012 bei der «RaJoVita-Stiftung für Gesundheit und Alter» in Rapperswil-Jona. Ab 2017 war sie dann als Bereichsleiterin der ambulanten Dienste und als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Zuvor arbeitete sie in unterschiedlichen Spitex-Organisationen im Kanton Zürich sowie als Pflegefachfrau und Teamleiterin am Universitätsspital Zürich.

Bis zu ihrer Pension wird die abtretende Silvia Tavaretti die Spitex Uster über 20 Jahre als Gesamtleiterin geführt haben. Zudem war sie über 36 Jahre im Dienste der Stadt Uster angestellt. (gap)