Shoppen wie vor Corona – nur mit Maske

Im Glatt-Zentrum in Wallisellen, dem laut Eigen-Werbung «beliebtesten und umsatzstärksten Einkaufszentrum der Schweiz» mit neun Millionen Besuchern jährlich, stehen sich die Einkaufsgäste am verkaufsoffenen dritten Advents-Sonntag in den Shops dichtgedrängt immer wieder auf die Füsse.

Kein Wunder: Laut einer der neuesten Studien der weltweit tätigen Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young (EY) sind die Schweizerinnen und Schweizer in diesem Jahr gewillt, pro Person 334 Franken für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Das ist zwei Prozent mehr als im Vorjahr - und ein Allzeit-Rekord.