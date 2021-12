Passanten verhindern Kollision mit Zug

Und beinahe hätte es wieder am Bahnübergang beim Bahnhof Uster gekracht. Wie «20 Minuten» berichtet, ist es kürzlich zu einer erneuten lebensgefährlichen Situation beim Übergang an der Bahnhofstrasse gekommen.

Wie auf einem Video zu sehen ist, steckte ein Lieferwagen auf dem Bahngleis zwischen den Barrieren fest. Passanten eilen dem Fahrer zur Hilfe und drücken die Schranke hoch. Währenddessen fährt hinter dem Lieferwagen ein Zug vorbei. Ein Crash kann nur knapp verhindert werden.

Sowohl die Kantonspolizei als auch die SBB haben Kenntnis vom Vorfall. «Durch das Hinaufdrücken der Schranken konnte Schlimmeres verhindert werden», sagt Alexander Renner von der Kantonspolizei gegenüber «20 Minuten». Das Wichtigste sei jedoch, dass sich die Passanten dabei nicht selbst in Gefahr begeben würden. Der Fahrer des Lieferwagens wurde gemäss Renner beim Statthalteramt verzeigt.

Immer wieder in Uster

Es ist nicht der erste Schreckensmoment an einem Bahnübergang in Uster. Immer wieder haben sich in der Stadt in der Vergangenheit ähnliche Unfälle ereignet. Der jüngste Vorfall erinnert an einen Unfall aus dem Januar 2019. Damals kollidierte ein Zug mit einem Fahrzeug, dass zwischen den geschlossenen Barrieren eingeklemmt war.

Und auch im Oktober 2019 kam es zu einem Beinahe-Crash als ein BMW zwischen den Schranken des Bahnübergangs an der Winterthurerstrasse feststeckte. Die Lenkerin konnte den Wagen jedoch gerade noch rechtzeitig so postieren, dass es nicht zur Kollision mit der vorbeirasenden S-Bahn kam. (kev)