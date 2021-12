Mit Kerzen und Plakaten gegen die Christenverfolgung

Auf dem Platz vor dem Gemeindehaus in Turbenthal zeigte sich am Mittwochabend ein spezielles Bild. Dreizehn Personen standen in einer Reihe und hielten Kerzen in den Händen.

Jeder trug ein Plakat. Darauf standen Texte wie «Friedliche Weihnachten für alle» oder auch «Freiheit für Glaubensgefangene im Iran».