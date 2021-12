Uster ist einen Schritt näher am Seerestaurant

An der Schifflände in Niederuster soll ein neues Restaurant entstehen. Die Pläne dafür reichen bis 2014 zurück. Im Jahr 2018 wurde das Siegerteam des Architekturwettbewerbes gekürt, welches dann das Vorprojekt «Umbrella» ausarbeitete. Anfang dieses Monates ist der Neubau nun bewilligt worden, wie die Stadt heute Dienstag, 14. Dezember, in einer Mitteilung berichtet.

Nun müssten für eine rechtskonforme Umsetzung noch alle Auflagen von Kanton und Gemeinde erfüllt werden, schreibt die Stadt weiter. Nächstes Jahr wolle Uster den Investor und künftigen Pächter des Restaurants suchen. Dieser übernehme das Projekt des neuen Restaurants mit Gartenwirtschaft und betreibe es in Eigenregie.

Weitere Projekte rund um den Neubau

Neben dem neuen Seerestaurant soll laut Stadt auch eine kleine Parkanlage zwischen Restaurant und Bootsplatz angelegt sowie eine neue Buswendeschlaufe erstellt werden. Die jetzige öffentliche WC-Anlage soll im neuen Restaurant integriert werden. Die Projekte rund um das neue Restaurant wird die Abteilung Bau der Stadt Uster in einzelnen Etappen realisieren.