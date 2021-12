Rückweisungsantrag abgelehnt – Bärenhüsli darf saniert werden

Die Primarschulpflege kann aufatmen. Sie darf das Bärenhüsli in Turbenthal sanieren und erweitern. Die rund 125 Stimmberechtigten nahmen den Kredit von 1,85 Millionen Franken an der Gemeindeversammlung am Montagabend an – mit 69 Ja- zu 28 Nein-Stimmen.