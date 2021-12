Wetziker Rosskastanie bleibt stehen – vorerst

Emotionales Zusammentreffen der verschiedenen Parteien im Fall «Rückschnitt Rosskastanie» am Montagmorgen um 08.30 Uhr am Bahnhof Wetzikon. Die Stadt hatte in einer Pressemitteilung vergangenen Donnerstag über den Rückschnitt der Kastanie informiert und dabei eine mögliche direkte Fällung je nach Befund angekündigt.