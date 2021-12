Der Päcklisunntig ist gut für das Dorfleben

Der in flottem Schritt heimmarschierende Geschäftsführer vom Ohrlabor, Bernhard Meier, brachte es am Sonntag auf den Punkt: «Der Päcklisunntig ist wichtig für das Dorfleben.» Dem kann Britta von Gunten, die im Verband zuständig ist für die Organisation, nur zustimmen. Die Detaillisten in Turbenthal wüssten, dass dieser Anlass «ein Ort der Begegnungen ist».