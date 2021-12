Wetziker Kirchturmuhr steht still

Die Turmuhr der Reformierten Kirche Wetzikon zeigt 10:23 Uhr – und das seit geraumer Zeit. Ein regionaler Stromausfall hat die prominente Uhr im Stadtzentrum am Donnerstag, 9. Dezember, zum Stillstand gebracht, wie Kirchgemeindeverwalter Daniel Tanner auf Nachfrage von Züriost mitteilt.



Ihm zufolge wird die Uhr zurzeit repariert. Sie soll in Kürze wieder dauerhaft die richtige Zeit anzeigen - und nicht mehr nur zweimal am Tag.