Rosskastanie am Bahnhof Wetzikon könnte gefällt werden

Wird es nur ein Rückschnitt oder wird die imposante Rosskastanie am Bahnhof Wetzikon gleich gefällt? Diese Frage wird am Montag vor Ort beantwortet werden. Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, stellt der Baum «aufgrund der Unstabilität im Baumkronenbereich» ein Gefahrenrisiko für die Umgebung dar.

Deshalb ist ein Rückschnitt des gesundheitlich angeschlagenen Baums ist auf Montag, 13. Dezember geplant, der zwischen der SBB als Grundeigentümerin und der Stadt Wetzikon abgesprochen ist.

Bereits 2012 war die Rosskastanie, die im Natur- und Landschaftsinventar der Stadt erfasste ist, gesundheitlich angeschlagen. Eine erneute Baumbeurteilung im vergangenen September habe gezeigt, dass sich der Gesundheitszustand des Baums verschlechtert habe. So wurde die Bedrohung bei überdurchschnittlicher Belastung durch ein besonderes Witterungsereignis wurde als stark erhöht beurteilt.

Sicherheitsrisiken nicht tragbar

«An dieser exponierten Lage unmittelbar neben dem Gleis 1, den Ticketautomaten und dem Imbissstand sind die Sicherheitsrisiken nicht tragbar, weshalb auf Montag ein Sicherheitsrückschnitt geplant ist», schreibt die Stadt. Sollte sich allerdings beim Rückschnitt zeigen, dass Sicherheit von Personen und Verkehr nicht mehr gewährleistet werden könne, werde die Rosskastanie direkt gefällt.

Ersetzt würde der Baum im Rahmen der geplanten behindertengerechten Aufrüstung des Bushofs. Der Stadtrat werde sich in absehbarer Zeit mit dem Ersatz der Rosskastanie auseinandersetzen. (erh)