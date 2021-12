Gewerbeverein lehnt Stammgleis-Initiative ab

Wie der Gewerbeverein Bubikon-Wolfhausen in einer Medienmitteilung schreibt, habe eine Mitgliederumfrage gezeigt, dass die «Initiative Stammgleis» bzw. die Beschlussfassung über die Teilrevision des kommunalen Richtplans Verkehr, an der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember, abzulehnen sei. Das Gleis sei ausserhalb des Siedlungsgebietes bereits ausreichend geschützt und ein Anschluss an das SBB-Netz wird von den SBB auch nicht mehr gewünscht. Zudem werde mit dieser Einzelinitiative der Wirtschaftsstandort Bubikon und vor allem Wolfhausen geschwächt. Falls das durch Industriebetriebe laufende Gleis zusätzlich geschützt werde, könnten Gewerbetreibende in ihrem Standortausbau bzw. Wachstum eingeschränkt werden.