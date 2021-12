Bertschinger AG Bubikon – Die Lösung im Raum

Die Bertschinger AG wurde 1974 von Urs Bertschinger gegründet und hat sich schnell vom Kleinstunternehmen zu einem bedeutenden Player in der Region entwickelt. Mit Harry Letsch, Jürg Looser, Roger Bosshard sowie Raphael und Matthias Bertschinger leitet nun die nächste Generation die Geschicke des Unternehmens. In den letzten vier Jahrzehnten wurden Innovationen eingeführt, Arbeitsprozesse optimiert und der Maschinenpark erweitert. Die Philosophie des Unternehmens hat nach wie vor den gleich hohen Stellenwert. «Unser oberstes Ziel ist es, die persönlichen Wohnträume unserer Kundschaft zu verwirklichen. Erst, wenn sich diese in ihren Räumen zu hundert Prozent wohlfühlen und wiedererkennen, ist unsere Mission beendet», bringt es Geschäftsführer Harry Letsch auf den Punkt. Dabei könne man als Gesamtdienstleister sämtliche Arbeitsschritte abdecken und die unterschiedlichsten Räume im Kontext der gesamten Liegenschaft in die Planung einfliessen lassen, sodass eine spannende und stimmige Einheit entstehe.

Bauen mit Komplettservice

Bauen mit Holz gehört zu den Kernkompetenzen des Zürcher Familienbetriebs. Das Komplettservice-Paket umfasst die Beratung und Planung von Um-, An- und Neubauten, Baueingaben sowie die Koordination mit anderen Handwerkenden. «Vor allem als Partner bei umfassenden Sanierungen hat sich die Bertschinger AG in der Region einen Namen gemacht», sagt Raphael Bertschinger und verspricht: «Bei Sanierungen stellen wir uns jeder noch so grossen Herausforderung und bieten Lösungen zu einem fairen Preis- /Leistungsverhältnis.»

Brillante Einzelanfertigungen

Die Bertschinger AG ist nicht nur die Expertin im Holz- und Elementbau, sondern versteht sich bei der Gestaltung von Einrichtungen nach Kundenwunsch auch auf liebevolle und detailorientierte Handarbeit. In der Schreinerei entstehen massgefertigte Schränke, Tische oder Sideboards in einer perfekten Balance zwischen Funktion und Ästhetik. Neben Langlebigkeit und Werterhaltung liegt der Bertschinger AG auch die Umwelt am Herzen. «Während des ganzen Fertigungsprozesses setzen wir auf Nachhaltigkeit», so Matthias Bertschinger.

Beeindruckende Küchen

Längst vorbei sind zum Glück die Zeiten, als Küchen in kleine, geschlossene Räume gezwängt wurden. Heutzutage sind Küchen das Herzstück einer jeden modernen Wohnung und ein Ort, wo man sich trifft, diskutiert, lacht und gemeinsam den Genuss zelebriert. Diese Entwicklung unterstützt die Bertschinger AG mit der Planung und Anfertigung von massgeschneiderten Küchen. «Zusammen mit der Kundschaft bestimmen wir Design, Oberflächen, Fronten und Geräte. Daraus schaffen wir – abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse und Raumverhältnisse – individuelle Traumküchen, die nicht nur Platz zum Kochen, sondern auch zum Leben und Erleben bieten», sagt Roger Bosshard.

Begeistert wohnen

Eine sorgfältige Planung sei die Voraussetzung für einen hohen Wohnkomfort, der sowohl die Kundschaft wie auch deren Gäste begeistert. «Mit einem umfassenden Material- und Einrichtungskonzept schaffen wir die Basis für jede gewünschte Atmosphäre und rücken die Vorzüge jeder Wohnung mit einem ausgeklügelten Beleuchtungssystem ins beste Licht», schwärmt Jürg Looser. Inspirationen dafür finden die Kunden im 2’000 Quadratmeter grossen Showroom in Bubikon.

Bewerben und Durchstarten

Die Bertschinger AG fertigt ihre Produkte, wenn immer möglich, von A bis Z aus einer Hand an. Dies steigere die Motivation und biete den Mitarbeitenden eine sinnstiftende Arbeit, meint Matthias Bertschinger. «Wir setzen auf ein langfristiges Engagement und haben eine geringe Fluktuation. Trotzdem sind wir immer auf der Suche nach neuen Talenten und nehmen gerne Spontanbewerbungen entgegen.» Denn nur zusammen mit motivierten Mitarbeitenden könne die Bertschinger AG ihre ambitionierten Ziele weiterhin erreichen und Lösungen im Raum schaffen, die nachhaltig beeindrucken und begeistern.

Beratung und Kontakt:

Bertschinger Innenausbau AG

Bannholzstrasse 6, Bubikon

+41 (0)55 253 30 50

info@bertschingerag.ch

www.bertschingerag.ch