«Wir hätten mehr Widerstand erwartet.» Das sagt Roman Arnold (FDP) am Donnerstagvormittag auf Anfrage. Damit spielt der Präsident der Schule Elsau-Schlatt auf die Erhöhung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte an, die an der Schulgemeindeversammlung am Mittwochabend traktandiert war.

Budget und Steuerfuss seien von den knapp 50 Stimmberechtigten grossmehrheitlich angenommen worden, sagt Arnold. Er spricht von einer «ruhigen Versammlung», die etwa 30 Minuten dauerte. «Wir haben wohl gut informiert und genau aufgezeigt, dass wir Sparmassnahmen vorgenommen haben.»