Wassertiere können im Herbst ein neues Refugium in Greifensee beziehen

Der Werrikerbach soll in Etappen auf der gesamten Länge in Bezug auf Ökologie, Hochwasserschutz und Erholung aufgewertet werden. Am Mittwochabend konnte die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung in Greifensee darüber entscheiden, ob der 335 Meter lange Bachlauf im Abschnitt vom Zentrum Meierwis bis zur Dorfstrasse revitalisiert werden soll. Dies sorgte im Landenberghaus für rege Diskussionen.