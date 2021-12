Turbenthaler beschäftigen sich mit Schlossguet und Bärenhüsli

Unbefriedigend, umständlich, zeitraubend. Diese drei Adjektive kann man im Zusammenhang mit der Unterbringung des Ersteinsatzfahrzeuges der Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg (TWW) in Schmidrüti lesen. Und zwar in der Weisung zur Gemeindeversammlung von Turbenthal am Montag.