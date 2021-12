Stromausfall in Hinwil, Grüningen und Gossau behoben

Wie Sophia Siegenthaler von der Medienstelle der EKZ auf Anfrage mitteilt, waren am Donnerstagmittag ab 10:23 Uhr Teile der Gemeinden Hinwil, Grüningen und Gossau vom Stromausfall betroffen. Knapp 2000 Kunden mussten ohne Strom auskommen. Nach ungefähr zwei Stunden konnten um die 1800 Kunden wieder mit Strom versorgt werden.



Bei den restlichen 200 Betroffenen dauerte es etwas länger. Um 15:00 Uhr konnte das Problem dann gänzlich behoben und alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden. Die Ursache für die Störung könne nicht klar formuliert werden, sehr wahrscheinlich habe es aber am Neuschnee gelegen. «Wir vermuten, dass sich der nasse, schwere Schnee auf die Freileitungen setzte und einen Kurzschluss auslöste», so Siegenthaler. (jeh)