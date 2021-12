Sie haben die schönsten «Fernweh»-Geschichten geschrieben

«Fernweh» hiess das Thema des diesjährigen Schreibstar-Wettbewerbs der Zürcher Oberland Medien AG. Doch statt aus der Ferne konnte das Publikum in diesem Jahr die Kurzgeschichten wieder live vor Ort am rund zweistündigen Final im Pfäffiker Chesselhuus erleben. Es war ein Abend, der zum Träumen und Nachdenken einlud, aber auch mal für Lacher bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sorgte.

Insgesamt waren 280 Geschichten von 252 Autorinnen und Autoren eingegangen. Eine vierköpfige Jury hatte im Vorfeld drei Geschichten in der Kategorie Newcomer und fünf in der Erwachsenen-Kategorie nominiert. Zum «Schreibstar 20212» wurde schliesslich Silvia Isgrò aus Turbenthal mit der Geschichte «Pfefferminze» gewählt, die die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Reise in die Vergangenheit und nach Italien mitnahm.

In der Newcomer-Kategorie fand passenderweise die Geschichte «Fernweh» der 15-jährigen Nora Schulthess aus Ottikon am meisten Anklang. Sie entführte das Publikum in eine Fantasiewelt und nahm es auf eine unverhoffte Reise auf einem fliegenden Löwen ins Paradies mit. (Update folgt)