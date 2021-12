Bäretswiler müssen mehr Steuern zahlen

Winterlich verschneit präsentierte sich Bäretswil am Mittwochabend. Im dichten Schneegestöber fanden dennoch 66 Stimmberechtigte den Weg in die Aula der Schulanlage Letten, wo an diesem Abend unter anderem das Budget 2022 verhandelt wurde.

Dieses veranschlagt bei einem Aufwand von 29,55 Millionen Franken und einem Ertrag von 29,98 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 431'886 Franken.

Gemeindepräsident und Finanzvorstand Teodoro Megliola (parteilos) erläuterte die Eckpfeiler des Voranschlages. Man rechne mit höheren Einnahmen dank einem höheren Steuersatz sowie einem zunehmendem Ressourcenausgleich.

Auch auf der Ausgabenseite gehe die Entwicklung nach oben, dies insbesondere wegen der Schulliegenschaften, den Pauschalen im Bereich von Heimplatzierungen sowie der Pflegefinanzierung. Genau diese nicht beeinflussbaren Aufwandsteigerungen würden eine Steuerfusserhöhung nötig machen. Diese hatte er bereits an der letzten Budget-Gemeindeversammlung im Dezember 2020 angekündigt.

Das Steuerparadies war einmal

Teodoro Megliola meinte, dass die «goldenen Jahre» vorbei seien, denn die Verschuldung steige. Er betonte in seinem Ausblick auf die Finanzplanung, dass grössere Investitionen in Liegenschaften geplant seien. So sollen in den Jahren 2024 und 2026 zwei neue Turnhallen in der Gemeinde Bäretswil gebaut werden.

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet die beantragte Steuerfusserhöhung als «plausibel und nachvollziehbar». Die Versammlung genehmigte das Budget 2022 sowie die beantragte Erhöhung des Steuerfusses um vier Prozent auf neu 106 Prozent deutlich, dies bei vereinzelten Gegenstimmen.

In Bezug auf die Rechnung 2021 wird mit einem deutlich höheren Ausgabenschuss als vor Jahresfrist budgetiert gerechnet. Statt des prognostizierten Ausgabenüberschusses von 483'100 Franken rechnet die Gemeinde auf der Basis einer Hochrechnung mit einem Minus in Höhe von 1,21 Millionen Franken.

«Schlanker» und «benutzerfreundlicher»

Die aktuell gültige Polizeiverordnung der Gemeinde Bäretswil stammt aus dem Jahr 2001 und wurde letztmals im Jahr 2010 teilrevidiert. Seither hätten sich im übergeordneten Recht zahlreiche Änderungen ergeben.

Die totalrevidierte Polizeiordnung komme «schlanker» und «benutzerfreundlicher» daher, betonte der Gemeindepräsident. Er kommentierte die Resultate des Vernehmlassungsverfahrens, welches vom 23. April bis Ende Juni 2021 stattgefunden habe. Es seien insgesamt drei Stellungnahmen eingegangen.

Überholte und unnötige Bestimmungen seien gestrichen oder zusammengefasst worden. Die neue Polizeiverordnung enthalte keine Bestimmungen mehr, die bereits im übergeordneten Recht abschliessend geregelt seien.

Im angepassten Papier sind einige ergänzende Bestimmungen aufgenommen worden, etwa in den Bereichen Hilfeleistung, Schutzziele, Jugendschutz, Immissionsschutz, Schutz des öffentlichen Grundes oder Spontanhalte von Fahrenden. Auch das Verbot des Steigenlassens von Himmelslaternen wurde festgeschrieben.

Bewilligungspflicht für Fahrende

In der Diskussion meinte Votant Markus Glaus, dass er als Landwirt die Fahrenden jeweils auf seinem Grund und Boden beherberge. Er kritisierte die neu in der revidierten Polizeiverordnung festgehaltene Bewilligungspflicht auch auf privatem Grund.

Andere Gemeinden würden eine solche nur auf öffentlichem Grund einfordern. Er beantragte, auf eine Bewilligungspflicht auf privatem Grund zu verzichten. Fahrende dürften einen Spontanhalt machen, und dies erfordere keine Bewilligung der Gemeinde. Teodoro Megliola entgegnete, dass er die neue Regelung nicht als Affront gegenüber Fahrenden verstanden haben wolle.

Votant Hanspeter Liechti äusserte sich zum Vorhaben, das Steigenlassen von Himmelslaternen künftig zu verbieten. Er erachtet Himmelslaternen als eine Art Alternative zu einem Feuerwerk. Er stellte den Antrag, das Verbot aus der Polizeiverordnung zu streichen und so das Steigenlassen von Himmelslaternen zu erlauben.

Der Souverän sprach sich bei jeweils vereinzelten Gegenstimmen deutlich für die beiden Anträge aus der Versammlung aus. In der Schlussabstimmung passierte das Geschäft in korrigierter Form grossmehrheitlich.

Im dritten Geschäft des Tages wurde die totalrevidierte Verordnung über die Wasserversorgung der Gemeinde Bäretswil klar angenommen. Danach hatte die Gemeindeversammlung – letztmals – über drei Einbürgerungsgesuche zu befinden. Diese wurden allesamt einstimmig genehmigt.