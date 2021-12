ZKB-Bancomat soll besser geschützt werden

Die Bewohnerinnen und Bewohner aus Bäretswil, die auf Bargeld angewiesen sind, müssen sich noch mindestens bis zu Beginn des neuen Jahres in Geduld üben. Der ZKB-Bancomat an der Bahnhofstrasse 16 ist vorübergehend ausser Betrieb. «Der Automat in Bäretswil ist aufgrund von Service- und Sicherheitsmassnahmen seit einigen Monaten nicht in Betrieb», sagt Livia Caluori von der Medienstelle der ZKB.