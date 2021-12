Integrationshilfe für die spanischsprachige Community

«Leute mit meinem Hintergrund werden bei der Integration oft vergessen», sagt Mónica Restrepo Ángel. Sie muss es wissen. Die gebürtige Kolumbianerin wohnt seit zehn Jahren in der Schweiz.

Die 49-Jährige engagiert sich bei verschiedenen Integrationsprojekten: Bei Femme Tisch Zürcher Oberland, in der Caritas Flickstube in Wetzikon, zudem ist sie Leseanimatorin in der Ustermer Bibliothek für Kinder mit spanischsprachigem Hintergrund.