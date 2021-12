Bubikon diskutiert über Christbaum-Standort

Hanspeter Rutz hat keine einfache Zeit hinter sich. «Ich bekam böse Mails und wurde in der Beiz oder auf der Strasse angepöbelt», erzählt der Bubiker.



Der 67-Jährige fühlte sich derart angegriffen, dass er nah dran war, sein Amt als Präsident der Männerriege Bubikon an den Nagel zu hängen. In dieser Funktion organisiert er jeweils in der Vorweihnachtszeit den Christbaum für die Gemeinde.