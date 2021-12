So war der erste Wildberger Weihnachtsmarkt

In vielen Städten und Dörfern gibt es einen Weihnachtsmarkt – doch bis jetzt hatte Wildberg noch keinen. Das sollte sich in diesem Jahr ändern. «Zuerst hatten wir die Idee, eine Veranstaltung zu organisieren, an der es Raclette und Fondue gibt», erzählt Sylvia Graf. Sie ist Teil des Organisationskomitees.