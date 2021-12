Der moderne Samichlaus fährt offenbar ÖV

Begegnung mit Samichlaus und Schmutzli für einmal anders. Am Sonntag, 5. Dezember, war es für mehrere Dutzend Kinder in Begleitung ihrer Eltern wieder soweit: Es ging mit der von einer Dampflok gezogenen Zugskomposition dorthin, wo Samichlaus und Schmutzli ihre Aufwartung machen sollten. Doch der Reihe nach.

Den Samichlaus aufspüren

Bereits zum dritten Mal führte der Dampfbahnverein Zürcher Oberland (DVZO) diesen speziellen Samichlaus-Anlass durch. Am Samstag zuvor wurden auf dem Streckenabschnitt zwischen Bauma und Bäretswil vier Fahrten durchgeführt, am Sonntag waren es noch zwei. Reiseziel: Ein Treffen mit Samichlaus und Schmutzli. Und fast unverhofft, da alles ein Tag vor dem eigentlichen Sankt-Nikolaus-Tag stattfand: Sie - der Samichlaus in Begleitung seines Schmutzli - waren schon da! Zur Freude der zahlreichen Kinder.

Am Sonntagnachmittag belebte sich das Areal beim Bahnhof Bauma nach Mittag zusehends. Die aufkommende Spannung und Vorfreude in der Halle der historischen Züge war spürbar. Rund 120 Personen, erwartungsfrohe Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder Grosseltern, warten darauf, in einem der ihnen zugeteilten Wagons Platz zu nehmen.

Bald geht es los, nachdem die Lokomotive so richtig Dampf abgelassen und sich für die bevorstehende Fahrt «aufgewärmt» hat. Ennio und Laurin aus Uster, in Begleitung ihrer Oma Mona Kalberer, halten es vor Aufregung kaum mehr aus. Der fünfjährige Ennio glaubt, den Samichlaus bereits auf der Herfahrt, nahe bei Fischental, gesehen zu haben, während der sechsjährige Laurin darauf hinweist, dass er sich gut auf die Begegnung mit dem Samichlaus vorbereitet habe.

Wer findet den Chlaus?

Der «Samichlaus-Express» setzt sich kurz nach 14 Uhr in Bewegung. Die Wagons sind sehr gut besetzt. «Ausverkauft» hatte es für die meisten der Fahrten von den Organisatoren schon bald einmal geheissen. Der Zug steigt Richtung Neuthal, dann unterhalb des Weilers Hinterburg vorbei Richtung Bäretswil.

Doch wo ist der Samichlaus? Die Kinder schauen erwartungsfroh aus den beschlagenen Fenstern, die Winterlandschaft huscht vorbei. Dann: war da nicht etwas zu sehen? Dort oben, bei den Waldrändern nahe des Bahntrassees? Offenbar nicht. Später, in der Station Bäretswil angekommen, sind sie plötzlich da - der Samichlaus in Begleitung des Schmutzlis.

Der Samichlaus trägt Bart, keine Maske

Die Blicke richten sich gegen aussen, der in Rot gewandete Samichlaus hebt die Hand zur Begrüssung, ein Mädchen wagt sich aus dem Wagon und will dem Samichlaus ein Geschenk übergeben. Dieser verdankt es, ermuntert die Kleine jedoch, dies dann bei der persönlichen Begegnung in der Bahnhofhalle in Bauma nachzuholen.

Beim «Tête-à-tête» mit dem Samichlaus fällt auf, dass dieser lieber Bart als Maske trägt. Er begrüsst die Kinder in den Wagons, stellt ihnen ein tolles Päckli in der Bahnhofhalle in Aussicht und erinnert sie daran, dass er sich vor allem auch auf die «Versli» freue.

«Der Schmutzli hat heute in den frühen Morgenstunden schon einige schöne Dinge im grossen Sack nach Bauma runtergebracht», betont der Samichlaus. Vom Samichlaus ist auch zu hören, dass er sich freut, heuer wieder Kinder begegnen zu können, nachdem vor einem Jahr alles etwas schwieriger gewesen sei.

Und wo ist der Esel?

Auch Lenia und Leian Schaufelberger aus Pfäffikon geniessen den Moment des Glücks. Die sechsjährige Lenia und ihr vierjähriger Bruder Leian haben sich wie alle anderen Kinder und Dreikäsehochs bestens auf den Anlass vorbereitet. «Ja, die Kinder haben ihre Versli zum Vortragen und auch ein Lied eingeübt», erzählt Mutter Sandra Schaufelberger. Vater Marco Gruber ist wie die Kinder in freudiger Erwartung, dem Samichlaus auch wirklich begegnen zu können.

Dann geht es, nachdem Samichlaus und Schmutzli in Bäretswil zugestiegen sind, wieder Richtung Bauma zurück. In der Bahnhofhalle angekommen werden Samichlaus und Schmutzli gleich von den Kindern und ihren Eltern belagert.

Sprüchli werden aufgesagt, Lieder vorgetragen - dann das Lob des Samichlauses und, assistiert vom Schmutzli, die Übergabe des Geschenksäcklis an die Kinder.

Und ja: auch der Esel war plötzlich da! Irgendwie hat er den Weg doch noch nach Bauma gefunden, nachdem er beim Einstieg von Chlaus und Schmutzli in den Zug noch vermisst worden war. (Marcel Vollenweider)