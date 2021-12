Auf das «Industry» folgt «d’Garage»

Motorenteile, halbe Autos und ein ganzes Motorrad, alte Benzinbehälter, Nummernschilder aus den USA, eine Werkbank und ein Wandtelefon. In der Bar an der Wässeristrasse 25 in Hinwil sieht es aus wie in einer Garage.



Bis im September prangte zwei Jahre lang der Namen «Industry» an der Wand des Lokals in der Nähe des Strassenverkehrsamtes. Seither wurde dieses umgebaut und kommt nun mit frischem Anstrich, Namen und Konzept zurück.