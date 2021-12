Wenn Pakete einfach nicht ankommen

Äusserst fies – da wartet man sehnlichst auf den Moment, in dem man seine neuste Online-Bestellung entgegennehmen kann, doch der Briefkasten bleibt leer. Oder ist das Paket angekommen und danach auf mysteriöse Weise verschwunden?



Vor 3 Jahren zeigte sich in Wetzikon und Umgebung, dass mehrfach Pakete gestohlen wurden. Dies kann ins Geld gehen. Und gerade die Vorweihnachtszeit, in der Geschenke vermehrt nach Hause bestellt werden und häufig Dunkelheit herrscht, ist prädestiniert für Diebstähle – auch wenn dazu kaum Zahlen existieren.