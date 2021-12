Muss Englisch an einer Gemeindeversammlung toleriert werden?

An der Gemeindeversammlung in Egg am Montagabend wurde einem englischsprechenden Votanten das Mikrofon entzogen (wir berichteten). «Ich akzeptiere nicht, dass während der Versammlung englisch gesprochen wird», unterbrach ihn der Gemeindepräsident Tobias Bolliger.



Das kantonale Gemeindeamt am Dienstagmorgen darauf angesprochen, zeigte, dass dieses bereits davon wusste. Viel Spielraum lassen die Antworten von Patrizia Kaufmann, stellvertretende Abteilungsleiterin Gemeinderecht, jedoch nicht zu.



Frau Kaufmann, ist die Reaktion des Gemeindepräsidenten gerechtfertigt?



Ja. Die Kantonsverfassung besagt, dass in Zürich Deutsch als Amtssprache gilt. Somit darf jemand aufgefordert werden, deutsch zu sprechen.



Nicht selten können sich auch Eingebürgerte in anderen Sprachen, beispielsweise Englisch, besser ausdrücken. Gibt es Bestrebungen danach, dass dies zugelassen wird?



Nein, meines Wissens nicht.



Wird das Gemeindeamt häufiger auf Fragen bezüglich anderer Sprachen an Versammlungen angesprochen?



Nein, das passiert kaum.



(npl)