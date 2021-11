«Ich gebe ihnen nun Informationen zum Hochwasserschutz», sagte die Zeller Werkvorsteherin Susanne Stahl (SP) am Montagabend nach der Gemeindeversammlung. «Wieder einmal.»

Der Hochwasserschutz beschäftigt die Gemeinde schon länger. Die Stimmberechtigten befürworteten 2018 an der Urne einen Rahmenkredit von 25 Millionen Franken. Mit diesem will die Gemeinden ihre Bäche in den nächsten gut 15 Jahren sicherer gegen Hochwasser machen. Und zwar gegen eines, welches statistisch alle 100 Jahre auftritt.