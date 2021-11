Kalbsbraten aus dem Bahnhofsautomaten

Joghurt, Lyonerwurst, Essiggurken: Diese und andere Produkte kann man seit heute Montag in Pfäffikon an einem Automaten am Bahnhof kaufen.

Den Automaten aufgestellt hat der Pfäffiker Bauer Florian Appenzeller, der mit seiner Frau und seinen vier Kindern auf seinem «Appenzeller-Hof» hoch über Pfäffikon im Weiler Schür lebt.

«Wir haben uns überlegt, wie wir unsere Produkte an die Leute bringen», erzählt er. «Wir haben verschiedene Vertriebsarten überprüft. Wir wollten nicht, dass die Leute für einen Liter Milch und zwei Joghurts mit ihren Autos zu uns rauf fahren.»

Milch, Kalbfleisch, Rapsöl

Appenzellers betreiben Milchwirtschaft und Kälbermast. Ausserdem produzieren sie Rapsöl. Appenzeller hat den elterlichen Hof im Jahr 2011 übernommen – dieser wird bereits in der vierten Generation bewirtschaftet.

Als erstes baute er einen Freilaufstall, damit er die Kühe der Rasse «Schweizer Original Braunvieh» im neuen Laufstall nicht enthornen muss. «Mehr Tierwohl bedeutet aber auch, dass die Produkte teurer sind», erzählt er. «Im Grosshandel bekommen wir dafür zu wenig Geld.»

Weg vom Grosshandel

Deshalb ist das mittelfristige Ziel des 44-jährigen, ganz vom Grosshandel wegzukommen und seine Produkte selbst zu vertreiben. Einen Anfang machte er vor einem Jahr mit einer eigenen Molkerei. «Hier pasteurisieren wir unsere Milch und verarbeiten sie auch zu Joghurt.»