Poststelle Bubikon wird definitiv in Volg integriert

Die Poststelle in Bubikon wird im Sommer 2022 definitiv schliessen. Das schreibt der Bubiker Gemeinderat am Freitag in einer Medienmitteilung. Die zur Verhinderung der Schliessung angerufene eidgenössische Postkommission Postcom stellte in einem Antwortschreiben an den Gemeinderat fest, dass keine stichhaltigen Argumente zum Erhalt der Poststelle vorliegen.

Der Gemeinderat bedauere den Entscheid, freue sich aber, dass nur nur wenige Schritte von der Poststelle, im nahegelegenen Volg Bubikon, eine Partnerlösung mit längeren Öffnungszeiten realisiert wird.

Ab nächstem Sommer können die Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte an einer bedienten Theke im Volg Laden tätigen. Die bisherige Postfiliale bleibt noch bis zur Eröffnung des neuen Angebots in Betrieb. Die Post ergänzt das Angebot der Filiale mit Partner in Bubikon zudem ab Sommer 2022 durch eine weitere Dienstleistung: Sie bietet neu den kostenlosen Service «Bareinzahlung und - auszahlung am Domizil» an. Damit können die Einwohnerinnen und Einwohner von Bubikon ihre Ein- und Auszahlungen weiterhin mit Bargeld abwickeln, und zwar direkt beim Pöstler an der Haustüre.

Über die Einzelheiten des neuen Postangebots sowie über das genaue Eröffnungsdatum der Filiale mit Partner werde die Post die Bevölkerung rechtzeitig mit einem Flugblatt informieren. (erh)