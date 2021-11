Illnau-Effretikon erhält ein eigenes Wimmelbuch

Irgendwo zwischen Winterthur und Zürich wimmelt es nur so von einladenden Ortschaften, aktiven Vereinen und ganz gewöhnlichen Leuten. So zumindest im neuen Wimmelbuch über «Illau-Effrätike» von Thomas Hildebrand, das er am 25. November in Illnau an einer Vernissage vorstellte.



Der eine oder andere könnte sich noch an das wohl bekannteste von diesen, «Wo ist Walter?», erinnern. Ein Wimmelbuch beinhaltet Abbildungen, in denen auf kleinem Platz eine Vielzahl von Figuren und Orten zusammenkommt.