Gemeinde lässt Westernreitclub abblitzen

Ein weiterer Tritt in die Magengrube des Reitsports in Fehraltorf: Neben der unfreiwilligen Absage des Osterrennens kommt nun die geplante Reithalle des Westernreitclubs Züri Oberland (WRC) in der Fehraltorfer Barmatt nicht zustande.

Die Gemeinde bat den WRC, das Baugesuch zurückzuziehen. «Das triftigste Argument gegen den Bau einer Western-Reithalle ist der fehlende Rückhalt in der Bevölkerung», sagt Marcel Wehrli, Gemeindeschreiber von Fehraltorf, auf Anfrage.