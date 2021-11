Winter, Wunder, Weihnachtsmarkt

Sternenhimmel am See: Christkindlimärt Rapperswil-Jona

Von Donnerstag, 2. bis Sonntag, 19. Dezember 2021, jeweils von Donnerstag bis Sonntag

Die Vorfreude auf die Festtage ist am Christkindlimärt in Rapperswil-Jona an jeder Ecke zu spüren. Die idyllische Seepromenade verwandelt sich in eine zauberhafte Weihnachtswelt, wo festlich geschmückte Markthäuschen und eine romantische Beleuchtung für eine besondere Atmosphäre sorgen. Für Schau- und Kauflustige bieten die 120 Marktstände allerlei Nützliches, Kunst und Kitsch. Kulinarische Gelüste werden an der Hafenmole gestillt. Für Fondueliebhaber lädt auf dem Fischmarktplatz das Chalet «Hüttenzauber» ein.

Anreise: Mit dem Zug oder Schiff bis Rapperswil.

Zauberhaftes Bühnenbild: Weihnachtsmarkt Münsterhof

Täglich von Donnerstag, 25. November bis Freitag, 24. Dezember 2021



Vor der imposanten Kulisse des Fraumünsters lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Münsterhof zu vergnüglichen Stunden. Im Herzen der Altstadt schmeckt nicht nur der Glühwein besonders gut, auch das Warenangebot ist beeindruckend. Unter dem Motto «Von Zürich für Zürich» werden nur Produkte angepriesen, die in der Region entworfen oder produziert wurden. Verkauft werden unter anderem hochwertige Geschenkartikel und ausgewählte Delikatessen. Die knapp 40 schlichten Holzkuben betonen mit ihrem kupferfarbenen Anstrich das edle Ambiente.



Anreise: Mit dem Tram bis Zürich, Helmhaus oder Zürich, Paradeplatz.