«Samichlaus, kannst Du fliegen?»

Um einen Chlaussack zu bekommen, muss man ja einen Vers aufsagen. Welcher war der lustigste, der Dir geblieben ist?

Was mir vor allem auffällt, ist, dass es jedes Jahr andere Verse und Sprüche gibt. Ich höre wirklich immer wieder neue Sprüche. Ich nehme an, dass die Lehrerinnen und Lehrer immer wieder selber neue Gedichte erfinden und den Kindern beibringen. Dann gibt es Kinder, die ellenlange Gedichte aufsagen oder berühmte Verse wie etwa «Was isch das für es Liechtli», die des Öfteren vorgetragen werden. Bis jetzt habe ich nur ein einziges Mal einen frechen Vers von einem Kind gehört. Das war bei einem Schulbesuch. Er endete mit «Ich gsehn es Rehli, es vertrinkt jetz grad im Seeli». So was kommt nur höchst selten vor.

Passiert es oft, dass ein Kind aus Ehrfurcht und lauter Nervosität keinen Ton herausbringt?

In der Regel schreiben es die Eltern auf die Lob-und-Tadel-Liste, wenn das Kind sehr scheu ist. Wenn es partout nicht will, dann will es nicht. Ich sage dann jeweils: «Du kommst ja nächstes Jahr wieder, Du kannst es mir dann sagen.»

Was aus dem Chlaussack magst Du eigentlich am liebsten? Mandarinli, Lebkuchen oder vielleicht doch die Schöggeli?

Da gibt es viele gute Sachen, aber die Lebkuchen haben es mir angetan.

Was unterscheidet Dich vom Weihnachtsmann, den man in anderen Kulturen kennt? Zum Beispiel in Nordamerika?

Der Samichlaus kommt schon früh im Dezember, während sich der Weihnachtsmann mehr an Weihnachten und den Geschenken orientiert, die er bringt. Das gibt es hier in dieser Form praktisch nicht. Ich habe es nur zweimal erlebt, dass die Eltern dem Kind Geschenke in den Samichlaussack gepackt haben.

Der Weihnachtsmann in den USA hat Rentiere, und Du hast einen Esel.

Es sind sogar zwei Esel. Wenn die Kinder die Esel sehen, ist der Samichlaus plötzlich nicht mehr wichtig. (Lacht.) Als wir letztes Jahr aufgrund der Pandemie draussen und nicht in der Hütte waren, gingen die Kinder immer zu den Eseln. Hier in der Hütte ist das anders. Da kann man sich mehr Zeit für die Kinder nehmen. Mit Kindern muss man einfach flexibel sein.

Die ganze «Chlauserei» ist bestimmt eine stressige Zeit. Wie gehen die Esel damit um?

Die Esel nehmen wir nicht mit zu den Familien. Wir haben die Esel nur hier in der Hütte. Wir bauen einen Zaun auf und haben Heu und Wasser. So können sie sich frei bewegen. Die Kinder können die Esel am Zaun füttern und streicheln. Mit den Tieren ist es wie mit den Menschen. Wenn sie nicht wollen, muss man sie in Ruhe lassen.

Der Samichlaus ermahnt die Kinder ja auch, den Eltern zu gehorchen und brav zu sein. Welche «Sünden» hörst Du am meisten?

Dass sie nicht folgen und nicht aufräumen. Das sind die Klassiker. Was auch noch öfters kommt, ist das Plagen der Geschwister. Auch auf die Schule bezogene Sachen, wie das Nicht-Erledigen der Hausaufgaben, höre ich ab und zu.

Werden die Kinder nie misstrauisch?

Man muss aufpassen, Kinder sind nicht dumm. Einmal wurde ich gefragt, woher ich das alles wisse. Da habe ich gesagt, ich hätte zum Fenster reingeschaut. Der Junge entgegnete dann: «Aber Du, wir wohnen im fünften Stock. Kannst Du fliegen?» Ich bin dann nicht mehr zu sehr ins Detail gegangen.

Wird der Samichlaus auch moderner mit der Zeit?

Ja, er wird moderner. Wie ich vorhin gesagt habe, gibt es gewisse Dinge nicht mehr, zum Beispiel die Geschichte mit dem Sack. Es gibt aber auch Veränderungen, die ich grottenschlecht finde. Ich nehme die Kinder zum Beispiel nicht mehr aufs Knie. Das Ganze begann in den USA, mit dem seltsamen Gedanken, was wohl der Samichlaus mache, wenn er das Kind auf dem Knie habe. Die Kinder haben durch die Nähe jeweils die Angst vor dem Samichlaus verloren. Leider dürfen wir das heute nicht mehr machen.

Wie sieht die Chlaustradition in 20 Jahren aus?

Es wird sie sicher noch geben. Ob es den Samichlaus in der jetzigen Form noch geben wird, weiss ich nicht. Wir schauen ja jetzt schon, dass wir die modernen Sachen aussen vor lassen. Wenn die Kinder von Handys und irgendwelchen iPhones reden, dann reagiere ich so, als wisse ich nicht, was das sei. Unser Verein gibt sich grosse Mühe, dass Samichlausbesuche so authentisch wie möglich sind. Wir tragen zum Beispiel immer hohe, schwarze Schuhe, man sieht keine Armbanduhren, und wir klingeln nicht, wenn wir bei Familien sind. Der Samichlaus klopft an die Tür. Das sind einfache Dinge, die man auch noch in 20 Jahren machen kann. Ich weiss jedoch nicht, ob der Samichlaus dann noch so wichtig sein wird. Wenn diese Tradition richtig an die nächste Generation weitergegeben wird, wird es den Samichlaus, so, wie wir ihn jetzt kennen, sicher noch geben.

Die Samichlaus-Gesellschaft Rüti-Tann/Dürnten arbeitet unentgeltlich. Die Entschädigungen für einen Chlausbesuch zu Hause oder in der Batzberg-Hütte werden jedes Jahr allesamt an Wohltätigkeitsvereine oder Kinderheime gespendet. 2019 wurde das Heilpädagogische Institut St. Michael in Adetswil mit 3000 Franken unterstützt.



