Pfäffikon stellt neuen überregionalen Bushof vor

Der Bushof in Pfäffikon muss umgebaut werden. Zu diesem Entschluss kam die Gemeinde bereits 2018. Damals gab sie eine Studie in Auftrag, um Möglichkeiten für einen Ausbau des Bushofs zu prüfen. Am Donnerstagabend wurde den Pfäffikern im Chesselhuus die Neugestaltung des Bushofs vorgestellt.

Vorgeschichte