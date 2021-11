Nachhaltiges aus dem «Chelleland»

Die Maschinen dröhnen, die Sägespäne fliegen: In der Vorweihnachtszeit herrscht in der Werkstatt der Nef Holzwaren AG in Bauma besonders viel Betrieb. Die neun Mitarbeitenden hobeln, schleifen, sägen – und verpacken. «Für Sonderanfertigungen sind wir ausgebucht», sagt Inhaber und Geschäftsführer Walter Nef. Schneidebrettchen oder Foodpicker mit individuellem Branddruck oder exklusiver Lasergravur sind eine Spezialität des Holzwarenproduzenten aus dem Tösstal. Unternehmen lassen sie als Kundengeschenke oder etwa als spezielle Accessoires für Weihnachtsfeiern herstellen.

Aber nicht nur bei Unternehmen erhält der Nachhaltigkeitsgedanke an Weihnachten eine immer grössere Bedeutung. Auch unter dem privaten Weihnachtsbaum landen immer weniger Billigprodukte aus Plastik. Dementsprechend gefragt sind Geschenke aus natürlichen und langlebigen Materialien. Auch Walter Nef, Inhaber der Nef Holzwaren AG, spürt diese Entwicklung. «Es gibt einen Trend zum Nützlichen und Nachhaltigen.» Das sei natürlich ein Vorteil, meint Nef, der seine Werkstatt schon seit 46 Jahren betreibt.

«Vieles ist noch Handarbeit»

Schon damals war die Faszination für Holz im Leben von Nef zentral. Er hatte eine Ausbildung als Wagner abgeschlossen, als er 1970 aus dem Tösstal in die weite Welt aufbrach. Zuerst nach Griechenland, wo er unter anderem mit einem Norweger zusammenarbeitete, der eine Holzspielwarenfabrik aufziehen wollte. Ein paar Jahre später zog es ihn nach England. Dort entdeckte er das Logikspiel Mastermind. Das Spiel fand Nef toll - das Material weniger: Es war Kunststoff. Also machte sich der Tösstaler zurück in der Schweiz an die Arbeit und stellte ein Mastermind aus Holz her. Es war der Anfang der Nef Holzwaren AG, die im Lauf der Jahre zu einem beachtlichen Unternehmen herangewachsen ist. Geplant war das eigentlich gar nicht. «Es hat sich so ergeben», sagt Nef und lacht.