Fünf Fragen zu Weihnachten

Warum feiern wir Weihnachten?

Etwa 2,3 Milliarden Christen feiern jedes Jahr Weihnachten, das Fest der Liebe. Es ist mit vielen Traditionen verbunden, wie zum Beispiel Weihnachtsmärkte besuchen, Guetzli backen oder gutes Essen geniessen. Wie all diese Traditionen hat auch das Weihnachtsfest seinen Ursprung.

Neben Ostern und Pfingsten ist Weihnachten eines der drei Hauptfeste im Christentum. Jesus ist nach dem Glauben der grössten Religion der Welt der Sohn Gottes. Er soll zu den Menschen gekommen sein, um sie von ihren Sünden zu erlösen. Der Name Christus bedeutet so viel wie der Erlöser oder der Gesalbte. An Weihnachten feiert man, dass Gott in Form eines Menschen zu uns kam. Die Christen glauben, dass Jesus Christus vor 2021 Jahren in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren wurde. In den Evangelien der Bibel steht dieses Datum jedoch nirgends geschrieben.

Ab Ende Dezember werden die Tage wieder länger. Die Römer feierten am 25. Dezember ihren Sonnengott Sol – und dass die Finsternis vorüber war. Als ihr Glaube noch nicht die Hauptreligion war, sahen die Christen im Fest für Sol eine Konkurrenz für ihr Weihnachtsfest. Das Römische Reich wurde christlich, und damit wurde auch ein Feiertag frei. Weil Jesus während seiner Zeit als Mensch einst gesagt haben soll, er sei das Licht der Welt, passte dieser Feiertag ebenfalls zu ihm. Das erkannten auch die nun christlichen Römer im 4. Jahrhundert. Von da an wurde die Geburt Jesu am 25. Dezember gefeiert.

Wieso feiert man in manchen Ländern am 24. Dezember, anderswo erst am 25. Dezember?

Im deutschsprachigen Raum feiert man schon an Heiligabend, dem 24. Dezember. Weihnachten selber wird natürlich auch gefeiert, hat aber einen nicht ganz so grossen Stellenwert wie der 24. Dezember. Wie kommt das?

Das grosse Fest mit der Bescherung und dem obligaten Kirchenbesuch wird bei uns in der Schweiz und bei unseren Deutsch sprechenden Nachbarn in den allermeisten Haushalten für Heiligabend geplant. In den abrahamitischen Religionen, sprich: im Christentum, im Judentum und im Islam, begannen früher und beginnen teils noch heute zahlreiche Festtage bereits mit dem Untergehen der Sonne am Vortag. Dieser Brauch setzte sich bei uns bis heute durch. Das bekannteste Beispiel für das Feiern des Weihnachtsfests am 25. Dezember sind wohl die US-Amerikaner. Von dem heimlichen Besuch des Weihnachtsmannes in der Nacht auf Weihnachten und der Bescherung am «Christmas Morning», also dem Weihnachtsmorgen, gibt es zahlreiche Erzählungen, Bücher und Filme.

Wieso bringt das Christkindli die Geschenke?

Das Christkind: blonde Locken, ein weisses Kleid und ein Heiligenschein über dem Kopf. Jedes Jahr zaubert es Millionen von Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Diese Aufgabe war aber ursprünglich jemand anderem zugeteilt.

Die Entstehung des Christkinds beginnt vor zirka 1700 Jahren mit seinem Vorgänger, dem heiligen Nikolaus, dem Bischof von Myra. Die Überlieferung besagt, dass er schon zu Lebzeiten ein ausgesprochen gütiger Mann war. Zahlreiche Wohltaten zieren seinen Lebenslauf. Die daraus entstandenen Geschichten und Legenden machten ihn im Lauf der Jahrhunderte zu einem Geschenkebringer.

Einen grossen Teil trug das mittelalterliche «Bischofsspiel» am 6. Dezember dazu bei. An Kloster- und Stiftsschulen wurde ein Schüler zum «Bischof» ernannt. Seine Mitschüler durften von ihm für ihre Taten belohnt oder eben auch bestraft werden. Deshalb fand die Bescherung im Mittelalter nicht an Weihnachten, sondern am 6. Dezember, dem St.-Nikolaus-Tag, statt.