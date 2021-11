«Der Fussgängerstreifen ist ein langjähriges Anliegen aus der Bevölkerung»

Gleich zwei grössere amtliche Publikationen sind am letzten Freitag im «Tößthaler» erschienen. Beide betrafen die Gemeinde Zell und bezogen sich auf geplante Strassenbauprojekte.

Auf der Tösstalstrasse in Rikon soll in der Nähe vom Abzweiger ins Schöntal ein Fussgängerstreifen mit Schutzinsel entstehen. In Kollbrunn ist an der Bolsternstrasse gleich beim Bahnübergang ein 70 Meter langes Trottoir geplant.