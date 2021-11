Schon wieder Fackelzüge im Oberland

Im Rahmen einer Demonstration der Freiheitstrychler spielten sich in Pfäffikon am Dienstagabend ähnliche Szenen wie letzte Woche in Hinwil ab. Die Trychler zogen dieses Mal jedoch durch die Fussgängerzone, wodurch der Verkehr nicht tangiert wurde. Ausserdem hatten die Veranstalter erneut dazu aufgerufen, zum Umzug um 19.30 Uhr Fackeln mitzubringen. Die Gemeinde hatte den Anlass im Vorfeld bewilligt.