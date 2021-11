Die Region erhält neue Nachtbus-Linien

Der Fahrplanwechsel der regionalen Verkehrsbetriebe bringt jeweils einige Veränderungen in das lokale Verbindungsnetz. Dieses Jahr wird er per 12. Dezember in Kraft treten. Wir haben die wichtigsten Änderungen für Sie zusammengefasst.

VZO: Neue Nachtbuslinien

Die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) bauen das Nachtbusliniennetz aus. Auf dem aktuellen Netz kommt es zu einigen Anpassungen und Neuerungen:

Ab dem 17. Dezember wird ein neuer Nachtbus (N85) auf der Strecke zwischen Rüti, Wald, Laupen und Steg verkehren. Von dieser neuen Linie profitieren gemäss VZO die Passagiere in Richtung Wald, Laupen und ins obere Tösstal. Sie könnten ab dem Fahrplanwechsel mit dem Nachtzug SN5 via Bahnhof Rüti nach Hause reisen. Der bis anhin notwendige Umstieg am Bahnhof Wetzikon auf den Nachtbus und die Fahrt via Hinwil und Dürnten nach Wald entfalle somit. Die neue Nachtbuslinie N85 werde stündlich ab dem Bahnhof Rüti verkehren. Die Reisezeit von Zürich nach Wald reduziere sich dadurch um 22 Minuten.



Infolge der neuen Nachtlinie N85 wird die bestehende N88-Linie verkürzt. Sie endet bereits in der Breitenmatt an der J.-C.-Heerstrasse in Dürnten. Der Nachtbus fährt stündlich ab dem Bahnhof Wetzikon via Hinwil, Hadlikon, Oberdürnten, Dürnten und Tann.



Auch ab dem Bahnhof Hinwil wird eine neue Nachtbuslinie verkehren. Die N89 fährt via der Haltestelle Hinwil Dorf zum Bahnhof Wetzikon. Dort bestünden Anschlüsse an die Nachtzüge SN5 in Richtung Zürich und nach Pfäffikon SZ.



Kürzer wird dagegen die Linie N95. Sie endet künftig an der Haltestelle Dorf in Bubikon. Die Haltestellen Bad Kämmoos und Rekrutierungszentrum Rüti würden infolge schwacher Nutzung nicht mehr durch den Nachtbus bedient, wie die VZO schreiben.



Neu kann an gewissen Haltestellen in den Nachtbus eingestiegen werden. Die Linie N84 verkehrt künftig in Richtung Uster und entlang der Tageslinie 842. Das Einsteigen ist auch auf der Strecke und in beide Richtungen möglich, wie die VZO mitteilen. An den Haltestellen zwischen Rüti und Wald (N85), Uster und Gossau (N86), Wetzikon bis Talhof (N87) und Wetzikon bis Hinwil (N88) könne ebenfalls in den Nachtbus eingestiegen werden.



Die Linie 870 fährt während den abendlichen Stosszeiten von Montag bis Freitag am Bahnhof Rüti zwei Minuten früher ab. Die Linie 869 fährt zu den gleichen Tagen und Zeiten jeweils am Bahnhof Hinwil eine Minute früher ab

VBG: Zusätzliche Kurse und neue Anschlüsse

Auch die Verkehrsbetriebe Glattal bauen ihr Busliniennetz aus. In der Region kommt es zu entsprechenden Änderungen und Anpassungen.

Region Glattal/Dübendorf

Dübendorf erhält am Wochenende zwei neue Nachtbuslinien. Die N75 fährt zwischen Freitag und Sonntag ab Stettbach via Dübendorf bis zur Kunsteisbahn. Die neue Linie fährt stündlich um 1.16, 2.16, 3.16 und 4.16 Uhr ab. Die N76 fährt ebenfalls ab Stettbach via Dübendorf Bahnhof nach Gfenn. Sie fährt stündlich um 1.46, 2.46 und 3.46 Uhr ab.



Die Busse der Linie 759 wird während den Randzeiten, abends nach 21 Uhr und am Sonntag, ab der Haltestelle Dorfplatz in Wangen in Richtung Zürich Flughafen, drei Minuten später abfahren. So könnten die Anschlüsse auf die S-Bahnen an den Bahnhöfen Dübendorf und Wallisellen optimiert werden, wie die VBG schreibt.



Zwei Haltestellen erhalten einen neuen Namen: Die Haltestelle Giessen in Dübendorf heisst neu Am Ring. Die Station Flugsicherungsstrasse in Wangen wird in Dürrbach umbenannt.

Region Effretikon