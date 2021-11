Immer mehr Störche bleiben im Winter hier

Fährt man von Mönchaltorf Richtung Uster oder von Uster Richtung Egg, so sieht man jeweils auf den umliegenden Feldern eine ganze Horde Störche. Dieses Bild bietet sich auch immer öfter im Winter. Flogen die Zugvögel früher in den Süden, bleiben sie mittlerweile vermehrt hier. Noch weiss man nicht abschliessend, warum das so ist. Maria Rohrer, Storchen-Verantwortliche der Greifensee-Stiftung, erklärt, was die Gründe sein könnten.